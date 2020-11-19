Задержанного ФСБ замглавы правительства Подмосковья отправили в СИЗО

В Москве на два месяца арестован задержанный ФСБ заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, который обвиняется в организации незаконной вырубки леса на территории воинских частей и получении взятки. Об этом в четверг, 19 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.

По решению суда, Дмитрий Куракин и двое его сообщников — первый заместитель Владислав Холодков и руководитель компании «Оборонспецресурс» Максим Ан будут находиться в СИЗО до 17 января. В избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу судом — отказано.

Ранее 19 ноября стало известно, что Куракину вменяется новый эпизод — получение особо крупной взятки. Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

18 ноября Куракин после обысков был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР).

Он подозревается в организации незаконной масштабной вырубки леса на территории воинских частей, который затем продавался в Китай. Общий ущерб от действий фигурантов дела превысил четыре миллиарда рублей. Криминальная схема, придуманная Куракиным, использовалась в Западном военном округе с 2014 года.