Раскрыта причина обысков ФСБ у замглавы правительства Московской области

Раскрыта причина обысков у заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, проведенных сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России 17 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, чиновник может быть причастен к махинациям с лесом на землях Минобороны на два миллиарда рублей. Следственные действия с участием сотрудников военной контрразведки ФСБ прошли дома у Куракина и на его рабочем месте, а также у двоих бывших руководящих работников департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.

Куракин руководил этим подразделением с 2012 по 2017 год. Чиновника и его бывших коллег после обысков доставили на допрос. Следователей интересовали их показания по двум уголовным делам: о крупных взятках за выделение земель Минобороны коммерческим структурам и о злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с незаконной вырубкой лесов на территориях воинских частей. Лес и освобожденная земля также, как считает следствие, незаконно продавались предпринимателям. Оба этих дела будут объединены в одно производство.

Куракин стал главой ДИО после Евгении Васильевой, которая за махинации с имуществом военного ведомства получила тюремный срок. В 2012 году она стала главной фигуранткой так называемого дела «Оборонсервиса». Сумму ущерба оценивали в 360 миллионов рублей. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.

Еще под следствием она активно занялась творчеством. Васильева пишет картины и поет. Недавно экс-чиновница стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ).