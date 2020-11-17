ФСБ пришла с обысками к замглавы правительства Московской области

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России пришли с обысками к заместителю председателя правительства Московской области — министру экологии и природопользования Дмитрию Куракину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Следственные действия связаны с его деятельностью на прошлой работе. Куракин руководил департаментом имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Он занял эту должность после Евгении Васильевой, которая за махинации с имуществом военного ведомства получила пять лет колонии, но освободилась условно-досрочно.

Обвинение Куракину не предъявлено, также не известен его процессуальный статус.

Официальными комментариями газета не располагает.

В 2012 году Евгения Васильева стала главной фигуранткой так называемого дела «Оборонсервиса». Сумму ущерба оценивали в 360 миллионов рублей. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.

Еще под следствием она активно занялась творчеством. Васильева пишет картины и поет. Недавно экс-чиновница стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ).