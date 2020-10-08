Осужденная за многомиллионную аферу Евгения Васильева стала почетным академиком

Осужденная за многомиллионную аферу бывшая глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ). Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала Васильева. На опубликованном фото бывшая чиновница в академической шапочке и мантии держит удостоверение и диплом почетного члена академии.

В качестве почетного академика Васильева числится и на сайте РАХ в разделе «состав». В анкете говорится, что она является юристом, художником, искусствоведом и членом Творческого союза художников России.

В 2012 году Евгения Васильева стала главной фигуранткой так называемого дела «Оборонсервиса». Сумму ущерба оценивали в 360 миллионов рублей. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.

С 2014 года Васильева занимается художественной деятельностью под псевдонимом EVA. Ее работы выставлялись в российских и зарубежных галереях. Также она известна как певица. У клипа на песню Васильевой «Тапочки» на Youtube — почти три миллиона просмотров.