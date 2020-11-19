Стали известны детали дела против замглавы правительства Московской области

Вместе с заместителем председателя правительства Московской области — министром экологии и природопользования Дмитрием Куракиным — были задержаны его первый заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО «Оборонспецресурс» Максим Ан. Общий ущерб от их действий составил свыше четырех миллиардов рублей. Такие детали стали известны из публикации газеты «Коммерсантъ».

Так, дело против Куракина связано с его нарушениями во время работы в качестве директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны, который чиновник возглавлял с 2012 по 2017 год. По версии следствия, Куракин вместе с Холодковым и Аном организовывали на территории воинских частей масштабную вырубку леса под видом санитарной. Древесину они затем продавали в Китай.

Организатором преступной деятельности был именно Куракин. Вырубать лес в Подмосковье и Владимирской области Ан стал под руководством Куракина в 2014 году в угоду столичным и подмосковным предпринимателям, которые на освободившихся территориях организовывали мусорные полигоны.

Через два года под вырубку попали территории в Центральном и Восточном военных округах. Куракин убедил начальство, что работы по оздоровлению леса там остро необходимы, так как не проводились уже более 20 лес. В результате деятельности группы были вырублены здоровые кедры, лиственницы и сосны.

По данным следствия, прибыль с проданной древесины составила порядка 40 миллионов рублей. Реализацией древесины, которая отправлялась в Китай, занимался непосредственно Холодков.

18 ноября после обысков ФСБ задержала Куракина с двумя сообщниками. Следственные действия с участием сотрудников военной контрразведки ФСБ прошли дома у Куракина и на его рабочем месте, а также у двоих бывших руководящих работников департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.