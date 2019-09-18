«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод

Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Выяснилось это благодаря анонимному письму с жалобой на руководителя хозяйственного департамента завода, направленном в службу безопасности. В тексте упоминалось, что в одном из подразделений оформлены «мертвые души» — в штате числятся восемь уборщиц, которых никто никогда не видел.

Оказалось, что система регулярно фиксировала срабатывание их пропусков после шести часов вечера. Установлено, что люди, на которых были оформлены пропуска, на самом деле не работали на заводе, а кто проходил на территорию по их документам — неизвестно.

После того как эта история стала известна, условных уборщиц уволили, пропуска деактивировали. Установить, чем именно занимались проникавшие на завод неизвестные на его территории выяснить не удалось.

Госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение» занимается разработкой авиабомб и ракет. Разрабатывает системы для ракетно-космической, авиационной техники военного и двойного назначения.

2 марта стало известно, что обвиняемый в мошенничестве начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников содержал больше ста «мертвых душ» при вверенном ему учреждении. Следствие полагает, что схему хищения средств таким образом придумал сам Ягольников.

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