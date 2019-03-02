Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»

Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к военному следствию.

По словам собеседника издания, сотрудники военной контрразведки в конце прошлого года решили проверить, как соблюдается режим конфиденциальности в офисах частных проектировщиков. В ходе проверки выяснилось, что к военно-научным изысканиям ЦНИИ фирма не привлекалась, а ее сотрудники получали зарплату, имитируя научно-практическую деятельность.

На следующем этапе к проверке подключилось военное следствие, которое установило, что коллективом из более чем сотни «мертвых душ» руководил штатный финансист ЦНИИ и старый приятель начальника института Сергея Ягольникова. После допросов выяснилось, что схему хищений придумал сам Ягольников.

По версии следствия, генерал занимался лишь подготовкой «мертвых душ». Предполагается, что госзаказы по линии Минобороны передавались научно-техническому творческому коллективу ученых. На самом же деле все военно-технические изыскания проводились, как и раньше, силами штатных сотрудников ЦНИИ, работавших за свои зарплаты. На субподрядчика списывались деньги.

Ущерб оценивается в 14 миллионов рублей. Он будет скорректирован по результатам проверок.

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