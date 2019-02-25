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Раскрыты детали обвинений бывшему начальнику украинского Генштаба

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Задержанного за госизмену бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковника Владимира Заману обвиняют в «подготовке аннексии» Крыма и подрыве боеспособности армии страны. Об этом в понедельник, 25 февраля, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, с 2012 по 2014 год задержанный лично сократил состав ВСУ в большей мере, чем это было предусмотрено законом. В частности, он расформировал 70 воинских частей (в их числе зенитные ракетные бригады и дивизионы), 19 авиационных, а также свел к эскадрилье бригаду тактической авиации.

«В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию"», — заявил прокурор.

Он добавил, что решение генерал-полковника подчинить тактическую группу «Крым» бывшему руководителю Военно-морских сил Юрию Ильину «фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии».

Как отметил главный военный прокурор Анатолий Матиос, в результате действий Заманы украинская армия сократилась до менее чем 200 тысяч человек, пишет Segodnya.ua. По его мнению, распоряжения бывшего начальника Генштаба лишили Украину ПВО и авиации.

Сам Замана заявил, что не стал читать предъявленное ему подозрение и ставить свою подпись под ним. «Ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана», — приводит его слова УНИАН.

Военный подчеркнул, что присягал на верность украинскому народу, добросовестно исполнял свои обязанности и ни от кого не скрывался. «Вот пришло время — нужно было кому-то такое решение провести, показать, что, оказывается, у нас преступная группировка была», — отметил Замана.

Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины совместно со следователями военной прокуратуры задержала Заману.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. После смены власти в феврале 2014 года он был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны.

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Предыстория: Бывшего начальника украинского Генштаба обвинили в госизмене
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