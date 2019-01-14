Бывшего украинского министра заподозрили в работе на Россию

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины заподозрил бывшего министра обороны страны Дмитрия Саламатина в госизмене. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Как уточняется в записи, Саламатина подозревают в участии в «преступной организации» бывшего украинского президента Виктора Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и действиях в интересах России.

Речь идет о подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем вытеснения страны из мировых рынков оружия. В частности, называется умышленный срыв контрактов с несколькими оборонными предприятиями, чему якобы способствовал Саламатин. Луценко указывает, что эти действия привели к убыткам бюджета в размере 560 миллионов долларов.

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В декабре прошлого года сообщалось, что Печерский районный суд Киева снял арест денежных средств окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича, которого на родине обвиняют в государственной измене.

Виктор Янукович покинул пост президента Украины в результате массовых акций протеста, прошедших в Киеве и других городах страны с ноября 2013-го по февраль 2014 года и получивших название Евромайдан (так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности, площади Независимости в Киеве). Бывший глава государства был вывезен в Россию. На родине ему вменяют государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны и изменений границ Украины после того, как в марте 2014 года жители Крыма проголосовали за возвращение в состав России.

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