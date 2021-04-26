В Москве задержали бывших руководителей банка за хищение миллиарда рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывших председателя правления коммерческого банка и его заместителя. Их подозревают в хищении миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с 2018 по 2020 год руководители организации осуществляли вывод денег своих клиентов через выдачу необеспеченных кредитов. «В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей», — рассказала Волк.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной преступной группы») УК РФ. Злоумышленников заключили под стражу.

22 апреля сообщалось, что суд приговорил бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки от банкира на сумму 850 тысяч долларов за общее покровительство.