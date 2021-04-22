Полицейские накрыли лаборатории с производством полтонны наркотиков в месяц

Сотрудники управления по наркоконтролю МВД России накрыли три лаборатории, которые производили около 450 килограммов наркотиков в месяц. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские также задержали шестерых злоумышленников, среди которых оказались иностранцы из ближнего зарубежья. Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовные дела по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление»), а также части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

По данным следствия, лаборатории подозреваемых располагались в Заокском районе Тульской области, в городском округе Истра, а также в Волоколамском городском округе Московской области. Задержанные собирались реализовывать около полутонны мефедрона в теневых интернет-магазинах.

Помимо запрещенных веществ и имущества, у фигурантов изъяли нелегальное оружие и фальшивые удостоверения сотрудника СКР и помощника депутата Госдумы.