Стало известно о слежке ФСБ за уволенным после дела Голунова полковником

​​Федеральная служба безопасности (ФСБ) России занималась в 2020 году слежкой за бывшим начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковником Андреем Щировым. Его уволили из органов после дела журналиста Ивана Голунова. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Помимо Щирова, сотрудники ведомства также вели разработку жены основного фигуранта дела, экс-начальника отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца.

Издание приводит постановление, в котором Щиров и ряд его подчиненных обвиняются в незаконным обороте наркотиков и фальсификации уголовных дел. В качестве сообщницы упоминается супруга одного из сотрудников Марина Ляховец. Согласно документу, женщина скрывала улики преступлений фигурантов.

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Отмечается, что правоохранительным органам не хватало доказательств для возбуждения дела, после чего они решили начать следить за подозреваемыми.

Ранее сообщалось, что Щиров сбежал из России. Он проходит свидетелем по делу Голунова.

Ряд сотрудников УВД по ЗАО Москвы обвинили в создании организованной преступной группы и приобретении наркотиков для подброса журналисту. Полицейские планировали получить за это повышение по службе.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.