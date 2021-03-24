Уволенный после дела Голунова полковник сбежал из России

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы полковник Андрей Щиров, уволенный из органов после дела журналиста Ивана Голунова, сбежал из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

По его информации, экс-полицейский проходит свидетелем по делу против его коллег, обвиняемых в многочисленных нарушениях при задержании журналиста. Последнее время Щиров перестал отвечать на звонки из суда и не приходил на допрос.

Как отметил источник агентства, свидетель, предположительно, скрылся за границей.

Ранее журналист Иван Голунов опубликовал видео со своим незаконным задержанием летом 2019 года, в ходе которого полицейские подбросили ему наркотики. На видеозаписи запечатлены передвижения Голунова после выхода из дома, маршруты сотрудников полиции, задержание журналиста, прохождение им медицинского освидетельствования и обыск.

Сотрудников УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова обвинили в создании организованной преступной группы и приобретении на черном рынке наркотиков для подброса их журналисту. Полицейские рассчитывали за это получить повышение по службе.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.