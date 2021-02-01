Бывшего полицейского по делу Голунова поместят в карцер

Бывшего полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого в незаконном задержании и подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, поместят в карцер. Об этом сообщил на заседании в Мосгорсуде адвокат Денис Ковалев, передает РИА Новости.

Защитник не пояснил причину применения санкций к его подзащитному.

На слушаниях Голунов рассказал, что после задержания полицейские тащили его по лестнице из кабинета медосвидетельствования, он бился о ступеньки спиной, потерял сознание, а очнулся на улице на асфальте, где ему на грудь давила нога силовика.

Бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова обвинили в создании организованной преступной группы и приобретении на черном рынке наркотиков для подброса их журналисту. Полицейские рассчитывали за это получить повышение по службе.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.