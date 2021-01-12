Судью возмутило неуважение полицейских по делу Голунова

На проходящем в Мосгорсуде процессе по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках судья возмутился неуважением, проявленным к суду родственниками бывших полицейских, обвиняемых в преступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания судья Сергей Груздев заявил, что секретарю суда на его личный телефон звонила жена основного фигуранта дела Игоря Ляховца и интересовалась, пустят ли родственников на процесс. Такое поведение он счел недопустимым, сравнив с тем, как если бы его в вагоне метро спросили о ходе процесса.

«Люди не ценят человеческое отношение — и все хуже и хуже, чем ближе к прениям. По факту вы к суду так неуважительно относитесь. С сегодняшнего дня мое отношение изменится, больше никто никогда никому не звонит, все заявления передаете нарочным либо почтой», — сказал Груздев, напомнив, что секретарь входит в состав суда.

Запланированный на 12 января допрос потерпевшего Голунова был перенесен на 18 января в связи с неявкой адвоката одного из подсудимых.

24 декабря прокурор, оглашая обвинительное заключение, сообщил, что сотрудники УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов создали организованную преступную группу и приобрели на черном рынке наркотики, чтобы подбросить их журналисту. Подсудимые рассчитывали на повышение по службе, отметил прокурор.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против журналиста и его освобождении.