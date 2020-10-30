Защитника полицейского по делу Голунова лишили адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Москвы лишил статуса Алексея Коврижкина, адвоката бывшего полицейского Игоря Ляховца — ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

«Коврижкин — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — отмечается в решении совета.

Адвокат заявил, что обжалует решение в суде. «Меня лишили статуса адвоката на два года. С этим я совершенно не согласен и буду обжаловать решение Совета адвокатской палаты через суд», — сказал он.

Дисциплинарное дело в отношении Коврижкина было возбуждено летом 2020 года. После первого заключения квалификационной комиссии Совет палаты вернул дело на новое рассмотрение в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами».

Как сообщалось ранее, на Коврижкина подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринев. Они оба были арестованы за взятку, которую им передал адвокат. Сотрудники утверждают, что адвокат якобы совершил провокацию взятки: сам начина вести беседы о деньгах и записывать эти разговоры, однако сами следователи не просили денег.

В ноябре 2019-го следствие засекретило материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан Голунов. Завершено расследование дела против пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.