Мосгорсуд отказался закрывать процесс над полицейскими по делу Голунова

Мосгорсуд рассмотрит в открытом режиме уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом в четверг, 29 октября, адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин сообщил «Интерфаксу».

По словам Бадамшина, исключение составит исследование трех томов уголовного дела, имеющих гриф секретности. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что прокуратура попросила закрыть от СМИ и слушателей судебный процесс по делу экс-полицейских.

Следствие еще год назад засекретило материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан Голунов. Завершено расследование дела против пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 6 июня 2019 года они приобрели и подложили журналисту наркотики. На должностное преступление их толкнуло желание продвинуться по службе.

Из уголовного дела бывших полицейских выделено в отдельное производство дело в отношении новых фигурантов — неустановленных лиц, которые подделали доказательства против журналиста.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.