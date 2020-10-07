Эксперты ФСБ нашли следы наркотиков в крови Ивана Голунова

В крови журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова обнаружили следы амфетамина. Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в экспертизе, которую провела ФСБ, есть противоречие. О наличии запрещенных веществ в крови журналиста говорится в описательной части экспертизы, в то время как в выводах отмечается, что следы наркотиков обнаружены только на волосах Голунова.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.