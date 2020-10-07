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Защита Голунова назвала враньем сообщение об обнаружении наркотиков в его крови

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Защита журналиста Ивана Голунова опровергла сообщения о том, что в его крови были обнаружены следы амфетамина. Его адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале «ВЛагерь» назвал это сообщение враньем.

Сам Голунов также написал, что информация об обнаружении в его крови следов наркотиков не соответствует действительности. «Во время экспертизы крови также были использованы два контрольных образца: человека, не употребляющего наркотики, и человека, употребляющего амфетамин», — объяснил журналист и добавил, что в его крови обнаружили кофеин, теобромин и никотинамид, а амфетамин нашли в контрольном образце.

Эту же информацию подтвердил Бадамшин. «Источнику ТАСС и самому ТАССу было бы неплохо научиться читать документы. Следы амфетамина были обнаружены на лабораторном пробнике, а на пробнике с кровью Голунова амфетамина нет. Учите матчасть, коллеги, и сидите ровно», — написал правозащитник.

7 октября сообщалось, что в крови Голунова обнаружили следы амфетамина. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в экспертизе, которую провела ФСБ, есть противоречие. О наличии запрещенных веществ в крови журналиста говорится в описательной части экспертизы, в то время как в выводах отмечается, что следы наркотиков обнаружены только на волосах Голунова.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

Предыстория: Эксперты ФСБ нашли следы наркотиков в крови Ивана Голунова
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