Бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Голунова

Следственный комитет России ужесточил обвинение экс-полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката организации «Правозащита Открытки» Сергея Бадамшина.

Пятерым фигурантам дела теперь вменяют совершение преступления в составе организованной группы.

Ранее бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы обвиняли в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 6 июня 2019 года полицейские Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту наркотики.

По информации источника агенства, на должностное преступление их толкнуло желание продвинуться по службе.

Ранее сообщалось, что из уголовного дела бывших полицейских выделено в отдельное производство дело в отношении новых фигурантов — неустановленных лиц, которые подделали доказательства против журналиста.