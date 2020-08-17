В подделке доказательств против Голунова обвинили неизвестных

Из уголовного дела бывших полицейских, которые задерживали журналиста издания Meduza Ивана Голунова, выделено в отдельное производство дело в отношении новых фигурантов — неустановленных лиц. Об этом в понедельник, 17 августа, со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в отдельное производство выделено уголовное дело против неизвестных, которые подделали доказательства против журналиста. По словам Бадамшина, он вместе с Голуновым завершил ознакомление с материалами основного дела. При этом, как отметил адвокат, его секретная часть читается как «увлекательная книга».

10 августа сообщалось, что в материалах уголовного дела бывших полицейских, которых обвиняют в подбросе наркотиков и задержании Голунова, появилась гостайна. Следователь засекретил три тома и взял с защитника и потерпевшего подписку о неразглашении.

7 августа стало известно о завершении расследования дела против пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их обвиняют в превышении полномочий. Адвокаты намерены вызвать в суд для дачи показаний главу МВД Владимира Колокольцева.

Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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