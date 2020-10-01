Суд над полицейскими по делу Голунова закроют

Суд над бывшими полицейскими, обвиняемыми в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщил Znak.com адвокат одного из фигурантов дела Борис Коврижкин.

По его словам, процесс закроют от СМИ и слушателей, так как «в деле есть тома с секретной информацией, содержащей государственную тайну».

Следствие засекретило материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан Голунов, еще год назад. Завершено расследование дела против пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 6 июня 2019 года они приобрели и подложили журналисту наркотики. На должностное преступление их толкнуло желание продвинуться по службе. Адвокаты обвиняемых намерены вызвать в суд для дачи показаний главу МВД Владимира Колокольцева.

Из уголовного дела бывших полицейских выделено в отдельное производство дело в отношении новых фигурантов — неустановленных лиц, которые подделали доказательства против журналиста.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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