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Полицейские по делу Голунова приобрели наркотики на черном рынке

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Прокурор заявила в суде, что бывшие полицейские, обвиняемые по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заранее приобрели наркотики на черном рынке. Слова гособвинителя приводит ТАСС.

По словам прокурора, для фабрикации уголовного дела Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов создали организованную преступную группу.

План придумал Ляховец. Он распространил среди коллег ложные сведения о том, что Голунов продает наркотики в московских клубах. С подачи Ляховца, несмотря на отсутствие оснований, началась оперативная разработка в отношении журналиста. Затем полицейские приобрели на черном рынке кокаин и мефедрон, которые Коновалов впоследствии подбросил в квартиру Голунова.

Сергалиев и Феофанов удерживали Голунова в отделении и незаконно наносили ему побои. Кроме того, журналисту не предоставили право на звонок близким после задержания.

Экс-полицейские рассчитывали, что смогут таким образом добиться повышения.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отказался закрывать процесс над полицейскими по делу Голунова, обвиняемыми в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против журналиста и его освобождении.

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