Суд предложил полицейскому по делу Голунова подумать

В Мосгорсуде на процессе по делу пяти бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, выступил основной фигурант дела Игорь Ляховец. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После допроса потерпевшего экс-начальник отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец смог задать журналисту вопросы. По его словам, они должны были «разрушить версию следствия» и показать суду, что у полицейских были основания для задержания Голунова. В частности, Ляховец интересовался окладом журналиста и его взаимоотношениями с родственниками.

Большая часть вопросов была отведена, так как не имела отношения к делу и касалась личной жизни Голунова. Суд отметил, что экс-полицейский превращает процесс в фарс и предложил Ляховцу подумать.

Заседание отложили до 20 января.

На процессе журналист вспомнил подробности своего задержания и многочисленные нарушения полицейских, в частности, отказ сообщить родственникам о его задержании, избиение и попытку насильно заставить журналиста снять отпечатки пальцев.

Сотрудников УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова обвинили в создании организованной преступной группы и приобретении на черном рынке наркотиков для подброса их журналисту. Полицейские рассчитывали за это получить повышение по службе.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.