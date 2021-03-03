Иван Голунов показал видео с подбросом ему наркотиков полицейскими

Журналист Иван Голунов опубликовал видео со своим незаконным задержанием летом 2019 года, в ходе которого полицейские подбросили ему наркотики. Запись с камер наблюдения в среду, 3 марта, опубликована в Telegram-канале журналиста.

На видеозаписи запечатлены передвижения Голунова после выхода из дома, маршруты сотрудников полиции, задержание журналиста, прохождение им медицинского освидетельствования и обыск. Как отметил журналист, больше всего его поразила «обыденность происходящего» — никто из полицейских не нервничал.

3 марта Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов следствия и незаконном обороте наркотиков.