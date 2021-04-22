Главврач с Чукотки купил наркотики от имени медучреждения

Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки и его подельник предстанут перед судом по делу о незаконной покупке психотропного вещества и попытке приобретения наркотиков от имени медучреждения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, главврач с соучастником заказал в интернете наркотические вещества. В качестве адресата он указал медицинское учреждение. Товар доставлялся из Санкт-Петербурга, а его получение контролировали правоохранители. Они изъяли наркотик и провели обыски на рабочих местах подозреваемых. Были найдены психотропные препараты, приобретенные аналогичным способом.

Жителей Чукотки обвиняют по статьям о покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере и о приобретении без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере. В ближайшее время их дело будет направлено для рассмотрения в Чукотский районный суд.