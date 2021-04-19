Кота-наркокурьера задержали при попытке пронести наркотики в тюрьму

Власти провинции Колон в Панаме задержали белого кота, который пытался пронести наркотики на территорию тюрьмы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пушистого наркокурьера задержали в пятницу, 16 апреля, рядом с тюрьмой, в которой содержится более 1,7 тысячи заключенных. К шее кота, который пытался проникнуть на территорию исправительного учреждения, был привязан мешочек с различными наркотиками.

Руководитель пенитенциарной системы Панамы Андрес Гутиеррез (Andres Gutierrez) рассказал, что в мешке содержались пакеты с белым порошком, листья и вещество растительного происхождения.

Прокурор Эдуардо Родригез (Eduardo Rodriguez) сообщил, что пойманного кота поместят в приют для животных.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы строгого режима, расположенной в городе Коломбо, Шри-Ланка, сбежал кот-наркокурьер. К шее животного был привязан маленький пластиковый пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.