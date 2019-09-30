Попугая посадили в тюрьму после кражи из магазина

Полиция голландского города Утрехт арестовала вора вместе с его попугаем. Фотография с пернатым арестантом появилась в Instagram-аккаунте ведомства.

Представители полиции рассказали, что в четверг, 26 сентября, выехали на вызов о магазинной краже. Им удалось арестовать вора на месте. На плече у преступника сидел попугай.

Когда вора вместе с его питомцем доставили в изолятор, правоохранители осознали, что у них нет ни клетки, ни свободной камеры для птицы. Посовещавшись с задержанным, они посадили попугая в камеру к его хозяину. Для птицы принесли воду и белый хлеб.

В апреле сообщалось о попугае из Бразилии по кличке Фредди Крюгер, сумевшем улететь от похитителей и вернуться в зоопарк. За свою жизнь птица не раз попадала в опасные ситуации: она пережила перестрелку, после которой ослепла, и укус змеи, вызвавший серьезную кровопотерю.

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