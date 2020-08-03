Кот-наркокурьер сбежал из тюрьмы строгого режима

Из тюрьмы строгого режима, расположенной в городе Коломбо, Шри-Ланка, сбежал кот-наркокурьер. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Кота поймали на территории тюрьмы Великада в субботу, 1 августа. К шее животного был привязан маленький пластиковый пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.

На следующий день коту-наркокурьеру удалось сбежать, но информация об этом просочилась в местные СМИ только в понедельник, 3 августа.

Представители тюрьмы отказались комментировать инцидент.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Инвернесс кот принес домой наркотики. После прогулки по западной части города питомец запрыгнул на диван, устроился рядом с хозяйкой и неожиданно выплюнул листья конопли.