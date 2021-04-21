Пьяный украинский военный отправился в колонию за перевозку наркотиков в Крым

Украинский военнослужащий вооруженных сил Украины отправился в колонию на 3,5 года за перевозку наркотиков на территорию России. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда Республики Крым.

Мужчину осудили по части 1 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических веществ») УК РФ, а также по статье 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») УК РФ.

Уточняется, что обвиняемый не признал вину. По словам военного, он не знал, где именно располагается граница. Он также утверждал, что обнаруженная у него в ходе задержания марихуана не принадлежит ему.

По данным агентства «Интерфакс», подсудимым является гражданин Украины Евгений Добринский. Его защита собирается обжаловать решение суда.

В июне прошлого года сообщалось о его задержании в пьяном состоянии при попытке нелегально попасть в Россию. При досмотре у Добринского нашли некоторое количество похожего на наркотики вещества, которое было направлено в лабораторию на экспертизу.