Пьяный украинский военный попался ФСБ при попытке нелегально попасть в Крым

В Крыму пьяный украинский военный попался ФСБ при попытке нелегально попасть в Россию. Об этом во вторник, 2 июня. сообщает РИА Новости

По данным агентства, задержанный является военнослужащим вооруженных сил Украины по фамилии Добринский. При этом никаких документов у солдата при себе не оказалось. При досмотре у него нашли некоторое количество похожего на наркотики вещества, которое было направлено в лабораторию для проведения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).

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