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Главврача российской больницы оштрафовали за неправильное хранение «Спутника V»

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Фото: Абид Мажар / РИА Новости

Главврача Дергачевской районной больницы Саратовской области Леонида Куликова оштрафовали на 25 тысяч рублей за неправильное хранение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Ершовского районного суда.

Суд установил, что главврач не организовал контроль температурного режима при хранении вакцины.

Отмечается, что в больнице не было средств для выявления изменения температуры выше минус 18 градусов, непрерывный контроль за температурой не велся с момента «закладки вакцин в упаковочную тару» до их получения и в течение периода хранения. Кроме того, имелись нарушения в контроле за условиями транспортировки вакцины.

Суд признал Куликова виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

В сообщении сказано, что врачу предоставлена «рассрочка по оплате штрафа». Постановление суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что американская фармацевтическая компания Pfizer заказала статью о нескольких смертях после прививки российской вакциной «Спутник V», чтобы избавиться от конкурента. «Это происки Pfizer, который уже создал очень неблагоприятную ситуацию с [вакциной] AstraZeneca, практически дискредитировал. И вот теперь решил, что нужно расчистить рынок в отношении нашей вакцины», — прокомментировал парламентарий статью.

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