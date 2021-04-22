Суд вынес приговор бывшему полковнику-миллиардеру из ФСБ

Суд приговорил бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России, полковника Кирилла Черкалина, к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки от банкира на сумму 850 тысяч долларов за общее покровительство.

Также суд обязал бывшего полковника-миллиардера выплатить потерпевшим 637 миллионов рублей и лишил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сообщалось, что в суде Черкалин, признавший вину в коррупции и активно сотрудничавший со следствием, подтвердил раскаяние и попросил суд вынести ему «справедливый приговор», приняв к сведению смягчающие обстоятельства. Прокурор подтвердил, что подсудимый полностью выполнил условия сделки со следствием.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников отдела управления «К» ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей.