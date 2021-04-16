Бывший полковник-миллиардер из ФСБ сообщил о новых преступлениях сотрудников

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в коррупции, сообщил следствию о новых ранее неизвестных преступлениях сотрудников ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам прокурора, Черкалин полностью выполнил условия сделки со следствием и сообщил правоохранителям о преступлении его руководителя Дмитрия Фролова, а также еще о трех преступлениях, к которым причастны сотрудники ФСБ.

Ранее гособвинитель запросил 11 лет колонии для бывшего офицера.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.