Бывшего офицера ФСБ Черкалина предложили посадить на 11 лет

Прокурор запросил 11 лет лишения свободы бывшему офицеру ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений в Московском гарнизонном военном суд суде прокурор, поддерживающий государственное обвинение, также предложил оштрафовать подсудимого на 34 миллиона рублей.

Прокурор просил суд вынести обвинительный приговор бывшему начальнику отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, признав его виновным в получении 850 тысяч долларов в качестве взятки. Кроме того, ему инкриминируется мошенничество в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей.

В ходе судебного процесса Черкалин согласился выплатить потерпевшим компенсацию в 600 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма исков к нему возросла до 19,5 миллиарда рублей.

Черкалин признался в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и заключил сделку со следствием.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей.