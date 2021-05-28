Россиянина посадили за контрабанду оборудования для танков

Челябинский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя, признанного виновным в контрабанде военного оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Летом 2020 года таможенники предотвратили вывоз товаров военного назначения в Армению. Житель Челябинска по поддельным документам пытался отправить запчасти военной техники через транспортно-логистическую компанию. В посылке находились 37 танковых стабилизаторов. Это оборудование не обращается в свободной продаже и находится под контролем главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России.

«В последнее время мы все чаще пресекаем попытки контрабанды товаров двойного и военного назначения», — заявил «Ленте.ру» начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов. По его словам, в 2020 году было возбуждено 36 уголовных дел, в этом — уже 24.

Он отметил, что за последние несколько лет это первый случай, когда за контрабанду товаров двойного назначения подсудимый получил реальный срок лишения свободы.