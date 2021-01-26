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Француза отдали под суд за попытку вывезти в США российский военный «Азарт»

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Фото: Wikipedia

Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении француза Тони Стефановски, который пытался вывезти в США две российские военные рации Р-187-П1 «Азарт». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В 2017 году гид и охранник Стефановски обратился к своему русскому приятелю, отставному спецназовцу Алексею Семуке, с просьбой достать и переправить в Америку пять комплектов раций. Поразмыслив несколько недель Семука согласился достать две рации, оценив их стоимость в 30 тысяч долларов, а затем передал информацию о сделке в столичное управление ФСБ. Дальнейшие переговоры шли под контролем оперативников

Поставить рации в США Стефановски хотел через бывшего сотрудника охраны президента Болгарии, однако реализовать план ему не удалось. ФСБ задержала гражданина Франции, когда он выходил из внедорожника Семуки, получив спецтехнику.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 («Приготовление к контрабанде военной техники») УК РФ. В ходе следствия было установлено, что задержанный действовал по заказу президента частной американской охранной фирмы АG Global Inc. Джорджа Олвена. Изначально тот хотел приобрести пять раций «Азарт». Устройства, предназначенные для тактической связи на расстоянии до четырех километров и защищенные от прослушивания, якобы были нужны ему для охоты.

Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Попытки допросить главу AG Global не увенчались успехом.

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