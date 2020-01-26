Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»

Жителя Калужской области задержали за попытку контрабанды военной техники. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в США комплектующие для радиостанции Р-853В1 («Варево-1») — батареи, антенну и гарнитуру. Посылка попала к сотрудникам областной таможни, которые заметили в ней детали и сообщили об этом в правоохранительные органы. В ответ на запрос силовиков в Минобороны подтвердили, что радиостанция разрабатывалась и производилась только в интересах российской армии.

Мужчину заподозрили в попытке передать оборудование американской стороне и возбудили дело по факту контрабанды военной техники. По информации источника агентства «Москва», 25 января его поймали столичные полицейские. Им оказался уроженец Азербайджана, проживавший в Малоярославце.

Р-853В1 — переносная радиостанция для авианаводчиков. Оборудование предназначено для обеспечения связи с бортовыми радиостанциями. В сети есть немало объявлений о продаже такой техники, например, на платформе Avito, где за комплект «Варева-1» просят 15 тысяч рублей.

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