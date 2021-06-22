Полицейский пообещал спасти россиянина от колонии за полмиллиона рублей

На Кубани заместитель начальника отдела уголовного розыска пытался получить от обвиняемого взятку в полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, полицейский, работавший в отделе МВД по Новокубанскому району, узнал о расследовании уголовного дела о краже. Его фигурантом был житель Армавира. Сотрудник полиции пообещал спасти мужчину от колонии и поспособствовать назначению судом наказания, не связанного с лишением свободы. За это он попросил у подозреваемого 500 тысяч рублей.

1 июня с фигурантом дела встретился посредник и получил от него деньги. Обоих задержали сотрудники ФСБ.

По результатам служебной проверки бывший замначальника отдела уголовного розыска был уволен, сообщили сайту телеканала «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения»). Сейчас экс-сотрудник полиции находится под стражей.