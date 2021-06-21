ФСБ уличила российского полицейского в разглашении гостайны

В Омске ФСБ уличила старшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России в разглашении гостайны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в январе 2020 года полицейский за денежное вознаграждение передал россиянке сведения, которые имели гриф «секретно». Детали дела сотрудника МВД не раскрываются, однако известно, что сделка происходила под предлогом непривлечения дочери россиянки к уголовной ответственности.

Против полицейского возбуждено дело по части 1 статьи 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ.

Ранее сообщалось, что за разглашение гостайны арестован сотрудник СИЗО-8 Подмосковья. Мужчину также уволили со службы. В результате проверки сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.