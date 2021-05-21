Жителя Крыма посадили на 11 лет за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя Ивана Яцкина, признав его виновным в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, крымчанин сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ), передав ей летом 2016 года секретные данные о сотрудниках полиции, работающих на полуострове. За разглашение информации, составляющей гостайну, Яцкин получил денежное вознаграждение.

Он был задержан в октябре 2019 года в селе Доброе Симферопольского района. 43-летний Яцкин имеет российское и украинское гражданство. Он не являлся сотрудником силовых структур или военным, не имел доступа к государственной тайне, сообщает «Коммерсантъ». До ареста мужчина работал продавцом в магазине, торгующем спецодеждой. Отец троих несовершеннолетних детей.

По версии следствия, Яцкин с 14 февраля по 30 марта 2016 года по поручению СБУ занимался сбором персональных данных сотрудников оперативно-поискового бюро МВД по Крыму, якобы общаясь с действующими полицейскими. Собранную информацию он хранил на своем компьютере и передал ее, когда ездил на Украину.

В СБУ отрицали сотрудничество с Яцкиным. В ходе следствия он просил президента Украины Владимира Зеленского обменять его и помочь семье.