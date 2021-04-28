Суд арестовал россиянина Кабанова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Кабанова по делу о государственной измене. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает ТАСС.

Гражданин РФ обвиняется по статье 275 («Госизмена») УК РФ, он проведет в СИЗО два месяца. Уточняется, что Кабанов может получить срок от от 12 до 20 лет.

Под данным РИА Новости, заседание по делу состоялось в закрытом формате.

Ранее суд приговорил доцента Московского авиационного института к 20 годам колонии строгого режима за госизмену и обязал выплатить штраф в миллион рублей.

Ученый был признан виновным по статье 275 («Государственная измена»), части 1 статьи 30, части 3 статьи 189 («Приготовление к незаконному выполнению работ, которые могут быть использованы при создании военной техники») части 3 статьи 30, части 3 статьи 226.1 («Покушение на контрабанду военной техники или материалов для его создания») УК РФ.