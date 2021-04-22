Суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Ленинский районный суд Севастополя арестовал россиянина, задержанного ФСБ по подозрению в сборе секретной информации для разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.

Гражданин России, по данным спецслужб, работал на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ранее 22 апреля центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Севастополе задержан россиянин за сбор секретных данных о Черноморском флоте. Возбуждено дело о государственной измене.

Следствие считает, что подозреваемый занимался сбором секретной информации, которую затем передавал украинским спецслужбам. Раскрытые им данные о Черноморском флоте являются государственной тайной, и их утечка в спецслужбы других стран грозит обороноспособности России.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.