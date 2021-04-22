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ФСБ задержала россиянина за сбор данных о Черноморском флоте для Украины

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Фото: РИА Новости

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России за сбор секретных данных о Черноморском флоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужб, россиянин работал на военную разведку Украины. Возбуждено дело о государственной измене.

Следствие считает, что подозреваемый занимался сбором секретной информации, которую затем передавал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Раскрытые им данные о Черноморском флоте являются государственной тайной, и их утечка в спецслужбы других стран грозит обороноспособности России.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

17 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка на встрече с россиянином. Дипломат пытался получить секретную информацию и был задержан с поличным. Его интересовали прописки россиян, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел. Это происходило в период с 17 по 19 марта.

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