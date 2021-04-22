ФСБ показала видео задержания россиянина в Севастополе по подозрению в госизмене

ФСБ показала видео задержания гражданина России, подозреваемого в госизмене. Запись опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видны сотрудники спецслужб, которые ведут подозреваемого. Задержанный — молодой человек, на вид ему до 25 лет.

Ранее 22 апреля центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Севастополе задержан россиянин за сбор секретных данных о Черноморском флоте. По данным спецслужб, он работал на военную разведку Украины. Возбуждено дело о государственной измене.

Следствие считает, что подозреваемый занимался сбором секретной информации, которую затем передавал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Раскрытые им данные о Черноморском флоте являются государственной тайной, и их утечка в спецслужбы других стран грозит обороноспособности России.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.