Доцента московского института приговорили к 20 годам колонии за госизмену

Суд приговорил доцента Московского авиационного института к 20 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по статье 275 («Государственная измена»), части 1 статьи 30, части 3 статьи 189 («Приготовление к незаконному выполнению работ, которые могут быть использованы при создании военной техники») части 3 статьи 30, части 3 статьи 226.1 («Покушение на контрабанду военной техники или материалов для его создания») УК РФ.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд обязал доцента выплатить штраф в миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе арестовали россиянина, задержанного ФСБ по подозрению в сборе секретной информации для разведки Украины.