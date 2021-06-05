Сотрудника СИЗО задержали в Подмосковье по подозрению в разглашении гостайны

Сотрудник СИЗО-8 задержан в подмосковных Котельниках по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Сотрудника следственного изолятора № 8 по Московской области задержали на территории торгового центра. «У задержанного изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным следствия, он собирался передать третьим лицам, не имеющим доступа к гостайне», — рассказал собеседник агентства.

Личные данные подозреваемого и его должность не уточняются.

Летом прошлого года капитан ФСБ Анна Соловьева, служившая в управлении спецслужбы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была признана виновной в разглашении государственной тайны. Однако суд учел наличие смягчающих обстоятельств и не стал отправлять ее в места лишения свободы.

Согласно ч. 1 ст. 283 УК РФ, за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, тот, кому секретная информация стала известна по службе, может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет.