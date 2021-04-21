Россиянин получил срок за продажу секретной карты советского Генштаба

Сотрудник «Центра геодезии» россиянин Владимир Грабовский получил условный срок за продажу секретной карты Генштаба ВС СССР 1970-х годов. Судебное заседание проходило в закрытом формате. Об этом в среду, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ. Согласно приговору суда, условное лишение свободы составит 1 год 2 месяца. Кроме того, Грабовский не сможет работать в течение двух лет со сведениями, содержащими гостайну.

По версии следствия, осужденный в 2018 году продал историку Антону Коломицыну карты советского Генштаба. Коломицына объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в госизмене профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина. Он оказался коллегой обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова.