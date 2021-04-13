Раскрыты подробности дела задержанного за госизмену российского профессора

Раскрыты подробности угловного дела профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина, подозреваемого в госизмене. Голубкин оказался коллегой обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС сод ссылкой на источник.

Губанов и Голубкин были соавторами научной статьи о сверхзвуковых скоростях. Уточняется, что их уголовные дела о госизмене не связаны между собой.

Отмечается, что задержанный работал в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Жуковского (ЦАГИ). По данным агентства «Интерфакс», Голубкина подозревают в передаче засекреченной информации одной из стран НАТО.

Однако в пресс-службе МФТИ заявили, что мужчина не имел доступа к государственной тайне.

В настоящий момент его арестовали на два месяца до 12 июня.

Голубкин Валерий Николаевич преподает на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Среди его научных интересов указано гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Ранее его коллегу Анатолия Губанова заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. Параллельно с работой в ЦАГИ Губанов преподавал в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где проводил лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет колонии.