Обвиненный в госизмене российский физик частично признал вину

Ученый-физик Андрей Губанов на первом допросе в ФСБ частично признал вину в государственной измене. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Ольга Динзе.

По ее словам, в материалах дела имеется запись о частичном признании вины, однако Губанов сказал, что не признает выдвинутых против него обвинений. Адвокат считает, что следователи ввели физика в заблуждение, спросив, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества, и использовав утвердительный ответ как признание вины.

Из предъявленного ученому обвинения следует, что Губанов передал одной из европейских стран информацию об авиационных технологиях. Основным местом его работы, предположительно, является Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ), заявлял ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, где обвиняемый читал лекции перед задержанием. Сообщалось, что Губанов участвовал в международном проекте по разработке первого гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT.

Подробности уголовного дела засекречены. Физику грозит до 20 лет колонии.